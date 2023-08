‘Geen illegale stroomaftap bij duikschool Boca Simon’

De manager van Duikschool Nas bij Boca Simon noemt de sluiting door de inspectie onterecht. Dat zei Gerard Maaskant vanmorgen op Paradise FM. De duikschool tapte niet illegaal stroom af, maar Maaskant woont ernaast en had een kabel getrokken van zijn eigen huis, om ‘s nachts voor de veiligheid zijn container te kunnen verlichten. De vergunning van de duikschool zou op naam staan van iemand die in Nederland woont, en was voor de inspectie mede de reden voor sluiting. Maaskant betreurt de ophef over zijn duikschool en wil nu de puntjes op de i zetten in de administratie van de duikschool.