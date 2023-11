Geen indexering voor APC-pensioenen

Het APC pensioenfonds moet minister Silvania teleurstellen. In tegenstelling tot de regering worden de pensioenen over 2019 en 2020 niet geïndexeerd. Volgens het ambtenarenpensioenfonds staat de financiële situatie dat niet toe. Ook een eenmalige tegemoetkoming zou de toekomstige pensioenuitkering in gevaar brengen. Het APC kiest daarom voor een tussenweg. De percentages van de overheidssalarisindexering worden geparkeerd. Dat wordt ook wel inhaalindexatie genoemd. Wanneer de financiële positie van het pensioenfonds verbetert en de dekkingsgraad meer is dan 115 procent, dan kan het pensioenfonds besluiten om deze achterwege gelaten indexaties alsnog gedeeltelijk of geheel toe te passen.