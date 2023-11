Ontslag voor Mullet Bay bestuurder op Sint Maarten

Een vertrouweling van Hushang Ansary heeft op Sint Maarten het veld moeten ruimen. Clarence Derby is ontslagen als bestuurder van een Ansary onderneming op Sint Maarten. Dat meldt de Vigilante. SunResorts is de beheerder van het Mullet Bay terrein op het bovenwindse eiland. Dat stuk grond is belangrijk in de hoger beroepszaak tegen de Iraans-Amerikaanse miljardair. Op basis van waarde van het stuk terrein bepaalt het hof de schadeclaim die Ansary en zijn team moeten betalen voor het leegtrekken van Ennia. Derby werkte sinds 1973 bij het voormalige toeristenoord. Het perceel van ruim 11 duizend vierkante meter staat inmiddels te koop. Met de opbrengst wil de centrale bank de financiële positie van het pensioenfonds verbeteren.