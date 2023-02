Geen quorum Staten voor vergadering slavernijverleden

Er was gisteren in de Staten geen quorum om de parlementsvergadering te openen. Slechts zeven van de 21 Statenleden waren aanwezig. Onderwerp was het rapport ‘Ketenen van het verleden’ over het slavernijverleden. Het parlement zou met premier Pisas en de minister van Cultuur over de excuses van Nederland praten. In november bood Mark Rutte excuses aan voor het aandeel van Nederland in het slavernijverleden. Het kabinet-Pisas is nog niet inhoudelijk ingegaan op deze excuses. De vergadering zal nu op een andere dag doorgaan.

