Gestolen Nederlandse scooters in beslag genomen

De politie heeft samen met de douane een zevental scooters in beslag genomen aan de Cas Coraweg. Gisteren viel de politie daar binnen bij een vrachtafhandelingsbedrijf. De douane en politie vermoeden dat de scooters in Nederland zijn gestolen en vervolgens naar Curaçao zijn verscheept. De documenten van de scooters waren vervalst. De politie doet verder onderzoek naar de bestemming van de scooters en waar ze precies vandaan komen in Nederland.