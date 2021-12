Huisartsen gaan per 1 januari geen AO-brieven meer uitschrijven. Dat hebben ze afgesproken met de SVB. Als je in het nieuwe jaar ziek bent ga je dus niet meer naar je huisarts maar moet je je rechtstreeks melden bij de SVB. De huisartsen willen daar al langer van af. Het kost ze namelijk veel tijd en er is sprake van belangenverstrengeling omdat ze rekening moeten houden met zowel de verzekering als met de patiënt.