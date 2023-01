Gezin overvallen in Buena Vista

Een gezin in Buena Vista is gisterochtend thuis overvallen. Vier gewapende mannen verrasten het gezin rond 5 uur ‘s ochtends. De verdachten maakten verschillende telefoons buit. Ook gingen ze ervandoor met contant geld. De politie wist al gauw een van de verdachten aan te houden. Ook hield de politie een inval bij de verdachte thuis. Daar zijn een aantal spullen in beslag genomen. De 25-jarige verdachte zit voorlopig vast in afwachting van meer onderzoek.