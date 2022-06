De Kustwacht heeft op de nacht van woensdag op donderdag meerdere balen verdovende middelen en wapens gevonden. He smokkelwaar bevond zich op een go-fast in de buurt van Klein Curaçao. De zes opvarenden, de wapens en de grote hoeveelheid drugs zijn overgedragen aan de politie voor verder onderzoek in deze zaak. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.