Gratis hospitalitycursussen voor werkzoekenden

Het toeristenbureau en het ministerie van Economische Ontwikkeling bieden gratis opleidingen aan voor werkzoekenden. Binnenkort gaan de eerste cursussen van start. Mensen die een baan ambiëren als chef-kok, of in de bediening, bar en de schoonmaak kunnen zich opgeven. Tot drie uur vanmiddag staat het inschrijfteam klaar bij Sambil. Op dit moment zijn er meer banen dan goed opgeleide werknemers in de horeca. Daarom hebben het toeristenbureau en MEO de handen ineengeslagen. De overheid financiert het opleidingsprogramma.

