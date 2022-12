Griekse mythologie centraal in kerstversiering Isla-raffinaderij

Post 5 is weer in kerstsfeer. Enkele ex-werknemers hebben het initiatief genomen om de traditie in ere te houden. Net zoals voorgaande jaren is er een kerststal bij Post 5. Deze staat in het teken van de ontwikkelingen rond de raffinaderij in de vorm van een feniks. In de Griekse mythologie verbrandt deze vogel, waarna uit zijn as een nieuwe jonge feniks verrijst. De boodschap van de kerstversiering is ‘Houd vol, want als je doorzet slaag je’. De beoogde beheerder van de raffinaderij, de Caribbean Petroleum Refinery, heeft de kerstversiering gefinancierd.