Baret voor eerste groep vrouwen in sociaal vormingstraject

Negen vrouwelijke kandidaten hebben donderdag een opleidingsbaret gekregen. Zij hebben de eerste fase van het Sociaal Vormingstraject afgerond. Hierna gaan ze door naar het leerwerktraject onder leiding van Funditut. Dit is de eerste keer dat vrouwen de speciale basisopleiding op marinekazerne Suffisant hebben gevolgd. De afgelopen vier maanden hebben elf kandidaten lessen gevolgd over normen en waarden en hebben ze aan hun persoonlijke ontwikkeling gewerkt. Ook leerden ze zichzelf bepaalde eigenschappen aan, zoals discipline, eigenwaarde, vertrouwen en veerkracht. Na dit succesvolle pilotproject van Un Komienso Nobo zijn vrouwen in de toekomst ook welkom om dit traject te volgen.

Het Sociaal Vormingstraject is voor vroegtijdige schoolverlaters die weinig uitzicht hebben op een baan of een vervolgopleiding. De organisatie is een samenwerking tussen de Curaçaose Militie, de lokale overheid en de Koninklijke Marine.