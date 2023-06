Voordelig studeren in de VS door overeenkomst

Aankomende studenten die naar de VS willen gaan voor een vervolgstudie zijn nu goedkoper uit bij de University of West Florida.

Het ministerie van Onderwijs heeft een overeenkomst gesloten met de hoger onderwijsinstelling. Daardoor wordt studeren in de VS een stuk betaalbaarder. Vanaf het komende studiejaar betalen Curaçaose studenten hetzelfde bedrag voor hun studie als Amerikaanse studenten van de University of West Florida. Daardoor kunnen ze dichter bij huis studeren en is de kans groter dat ze na hun studie terugkeren naar Curaçao.