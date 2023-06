Open dag Green Phenix

Green Phenix organiseert morgen een open dag waarbij bezoekers een kans krijgen om het recyclingproces van dichtbij te ervaren. Bezoekers ontdekken hoe verschillende technologieën zoals 3D-printing worden ingezet om plastic afval om te zetten naar nieuwe duurzame producten. Het evenement is van negen uur ‘s ochtends tot drie uur ‘s middags bij Paviljoen Zeelandia. Toegang is gratis. Om deel te nemen aan de open dag is het wel vereist om vooraf aan te melden via [email protected].