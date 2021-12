Grote hoeveelheid tv’s gestolen bij Polytronica

Ruim 200 tv’s zijn afgelopen weekend gestolen bij Polytronica. De tv’s waren pas geleverd en stonden nog op een pallet in de opslag. De dieven hebben de tv’s met een pick-up van de winkel vervoerd. Deze is later teruggevonden door de politie. De diefstal is een flinke klap voor de winkel in een periode waar de koopkracht het hoogst is. Het merendeel van de tv’s is van het merk BlueStar. Dat merk wordt alleen bij Polytronica verkocht. De winkel vraagt je dan ook om op te letten als iemand je dat merk tv aanbiedt.

Meer over diefstal politie polytronica tv