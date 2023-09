Guilano Schoop nieuwe PG

Guillano Schoop wordt de nieuwe procureur-generaal. De Rijksministerraad is akkoord gegaan met zijn voordracht. Schoop volgt Ton Maan op. De benoeming gaat in op 1 februari volgend jaar. Volgens het OM is de huidige officier van Justitie de meest geschikte kandidaat vanwege zijn relevante netwerk en sterke worteling in de regio. Na een loopbaan bij de opsporingsdiensten en het OM is hij momenteel plaatsvervangend hoofdofficier voor Curaçao. Als waarnemend hoofdofficier BES heeft Schoop de ketenrelaties verbeterd. Bovendien brengt hij als docent inhoud en praktijk met elkaar in verbinding.

De Rijksministerraad heeft ook ingestemd met de benoeming van Eva Bos tot advocaat-generaal bij het parket van de procureur-generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij volgt Leomar Angela op. De benoeming gaat in per 15 oktober 2023. Bos is sinds 2011 werkzaam als officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie op Curaçao. Sindsdien heeft zij een stevig fundament gelegd en veel ervaring opgedaan in het aansturen van diverse onderzoeken. Haar portefeuille had als taakaccent georganiseerde criminaliteit, recherche en kwaliteit, Matrixteam, forensische opsporing en terrorisme.