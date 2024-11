Hans Hoogervorst en Julisa Frans herbenoemd als leden Cft

Hans Hoogervorst en Julisa Frans worden allebei herbenoemd voor een tweede termijn bij de Colleges financieel toezicht. Op 29 november 2024 heeft de Rijksministerraad ingestemd met hun herbenoeming. Hans Hoogervorst is per 1 januari 2025 op voordracht van Nederland voor een periode van drie jaar herbenoemd als lid van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het College Aruba financieel toezicht. Julisa Frans wordt voor het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten per dezelfde datum ook voor een periode van drie jaar herbenoemd. Haar herbenoeming is op voordracht van Sint Maarten. De herbenoemingen zullen plaatsvinden bij Koninklijk Besluit.

Hans Hoogervorst was, na een jarenlange carrière in de Nederlandse politiek, tussen 2011-2021 voorzitter van de International Accounting Standards Board in Londen. Van 2007 tot 2011 was hij bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Daaraan voorafgaand was hij minister van Volksgezondheid, waarbij hij onder meer een nieuw zorgstelsel invoerde.

Julisa Frans is zelfstandig consultant en verricht momenteel verschillende advieswerkzaamheden. In de periode van 2008 tot 2021 vervulde mevrouw Frans diverse financiële functies bij de overheid, waaronder die van senior financieel beleidsadviseur. Ook was zij verantwoordelijk voor diverse financiële aspecten van de herstelwerkzaamheden na orkaan Irma.