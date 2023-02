Hof wijst claim Advent ziekenhuis af

Het Advent ziekenhuis trok gisteren aan het kortste eind. De miljoenenclaim tegen het land is gisteren in hoger beroep afgewezen. Het gaat om zo’n 18 miljoen gulden. Volgens het ziekenhuis zijn de SVB-tarieven te laag. Het land zou onrechtmatig handelen door de tarieven niet te verhogen. Eerder won het ziekenhuis de rechtszaak, maar in hoger beroep kreeg het land gelijk. Vanwege de machtenscheiding is het hof terughoudend om zich te mengen in politieke besluitvorming. Slechts bij speciale noodsituaties kan de rechter ingrijpen. Dat is nu niet het geval.