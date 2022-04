Hoge inflatie houdt aan in 2022

De snel stijgende prijzen zorgen voor verlies van de koopkracht. De centrale bank heeft daarom haar prognoses van de inflatie bijgesteld. De inflatie in 2022 is hoger dan eerst was geschat, als gevolg van stijgende grondstofprijzen en de problemen in de logistieke sector. Hierdoor komt de inflatie op Curaçao uit op 4,9 procent. Dat is 1,5 procentpunt meer dan in december was voorspeld. Een hogere inflatie zal ook het toerisme negatief kunnen beïnvloeden. Curaçao wordt dan voor hen te duur als vakantieland.