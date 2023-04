Hommage aan Andruw Jones

Het nummer 25 wordt geschrapt van de lijst met beschikbare rugnummers bij Atlanta Braves. Dat wordt gedaan als eerbetoon aan Andruw Jones. De Curaçaose honkballer wordt gezien als een van de beste honkballers van de club. Hij is de elfde oud-speler van de Braves die deze eer ten deel valt. Op 9 september wordt Jones in het zonnetje gezet tijdens een speciale ceremonie. Jones speelde bij de Braves tussen 1996 en 2007 en is eerder al opgenomen in de Hall of Fame van de club.