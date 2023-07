Honderden Turkse seizoenarbeiders naar Curaçao

Om het tekort in de hospitality op te vangen komen er Turken naar Curaçao. Minstens één hotel heeft goedkeuring gekregen om horecapersoneel uit het buitenland aan te nemen. Dat meldt de Amigoe. Het gaat om minstens 250 seizoenarbeiders die bij het Corendon hotel gaan werken. Medio december opent het nieuwe Corendon hotel, The Rif, zijn deuren. Lokaal personeel is schaars. Vandaar de keuze om in Turkije personeel te werven. Corendon is een Turks/Nederlandse holding, die ooit startte als reisbureau, met reizen naar Turkije, en doorgroeide naar touroperator.