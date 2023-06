Horeca wil compensatie voor black-outs

De Koninklijke Horeca Vereniging op Curaçao wil een compensatie voor haar leden na de twee black-outs op 8 en 15 juni. Als gevolg van de grote stoomstoring moesten veel restaurants, cafés en bars hun deuren sluiten. De organisatie wil een compensatie voor personeelskosten en voedselverspilling en vraagt om een gesprek met de directie van Aqualectra Utility. Dat zegt de voorzitter van de vereniging, Zeno Circkens, vandaag. Volgens hem zijn veel horecabedrijven nog aan het opbouwen na de coronapandemie en kunnen ze nieuwe verliezen moeilijk absorberen. Daarom is volgens de vereniging een compensatie noodzakelijk. De leden worden gewaarschuwd dat een totale stroomuitval in de toekomst weer kan plaatsvinden. Daarom is het belangrijk om verliezen meetbaar te maken, zodat de horeca korting of compensatie krijgt op de elektriciteitsrekening als er weer een black-out plaatsvindt, aldus de KHN.