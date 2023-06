Nederlandse politiek praat over inslapen zwerfdieren Curacao

De petitie ‘Stop het doden van honden en katten op Curaçao’ wordt volgende week in het Nederlandse parlement besproken. De handtekeningactie van de organisatie House of Animals staat op 4 juli op de agenda van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De petitie is maanden geleden opgezet tegen het plan van de Curacaose Dierenbescherming om straathonden- en katten op te pakken en na verloop van tijd om te brengen. In totaal hebben ruim 10.000 mensen hun handtekening gezet. Op 14 februari van dit jaar heeft de rechter een kort geding behandeld tegen vier dierenorganisaties die het niet eens zijn met het beleid van de Dierenbescherming, maar de rechter stelde hen in het ongelijk.