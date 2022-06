Hotels presteerden in mei beter dan vóór corona

De grotere hotels behaalden in mei een bezettingsgraad van ruim 66 procent. Dat is iets beter dan in dezelfde periode in 2019. Toen waren de kamers voor bijna 65 procent geboekt. Dat blijkt uit de cijfers van belangenorganisatie Chata. Ook het gemiddelde dagtarief is in mei gestegen. Gasten legden gemiddeld 189 dollar neer voor een kamer. Dat is 20,5 procent meer dan in 2019. Voor wat betreft de omzet per beschikbare kamer is er ook sprake van een stijging. Hotels verdienden in mei ruim 125 dollar aan een kamer. Vergeleken met 2019 is dat een lichte toename van 5,1 procent.