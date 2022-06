De nieuwe veilingdatum voor Campo Alegre is bekend. Het oude openluchtbordeel gaat op 6 september onder de hamer. Dat blijkt uit advertenties. Oorspronkelijk zou de veiling afgelopen dinsdag plaatsvinden. Het is onbekend waarom deze niet door kon gaan. Het minimumbod is 8,9 miljoen gulden. Geïnteresseerden moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo is er een bankgarantie vereist.