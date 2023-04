Huiswerkbegeleiding geeft ouders stress

Ouders zijn gemiddeld veel tijd kwijt aan huiswerkbegeleiding. Gemiddeld zijn ze 2,2 uur per dag bezig met de huiswerkbegeleiding van hun kind. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Curaçao. Bij meer dan de helft van de ouders is er ook nog iemand anders thuis die helpt met schoolwerk. Daardoor ligt het totaal aantal uren per kind mogelijk nog hoger. De grote hoeveelheid tijd die ouders kwijt zijn aan de begeleiding van hun kind lijkt een negatief effect te hebben op het welzijn van de ouders. Zij kampen met veel stress en uitputting door de hoge eisen van de school. Dat heeft effect op hun privéleven en soms zelfs ook op werk.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Odette van Brummen-Girigori, Pieternel Dijkstra en Dick Barelds. In het rapport doen ze verschillende aanbevelingen. Zo raden ze scholen aan het curriculum te evalueren. “Het kan zijn dat scholen alle vakken zien als (even) belangrijk, waardoor er bij elk vak relatief veel huiswerk wordt gegeven.” Ten tweede, zorg voor kwalitatief beter huiswerk. Kwalitatief goed huiswerk is huiswerk dat zo efficiënt mogelijk helpt om specifieke leerdoelen te realiseren. Huiswerk dat geen concreet leerdoel dient, kan worden geschrapt. Ten derde, help leerlingen zelfregulerend leren. Zelfregulerend leren houdt in dat een leerling het eigen leren in goede banen kan leiden, kan evalueren, bijsturen en zichzelf weet te motiveren voor het leren. Ten vierde moeten ouders ondersteuning krijgen. “Ouders hebben niet altijd zelf de kennis of vaardigheden in huis om een kind optimaal te begeleiden bij het huiswerk. Scholen moeten niet vanzelfsprekend ervanuit gaan dat dit het geval is”, aldus de onderzoekers.”