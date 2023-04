Onrust bij douane gesust

De onrust bij het douanepersoneel is afgenomen. Gisteren legden de douaneambtenaren kort het werk neer omdat er niet naar hen wordt geluisterd. Het gaat dan met name om zaken die te maken hebben met hun rechtspositie, zoals promoties en jubileumuitkeringen. Om het douanepersoneel tegemoet te komen vergadert de leiding vanaf maandag om de zes weken met de vakbonden STRAF en ABVO. De eerste bijeenkomst op 17 april gaat onder andere over de waarnemingstoelage.

Meer over ABVO douane rechtspositie straf vakbonden werkonderbreking