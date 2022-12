De identiteit van het slachtoffer dat iets na middernacht dood is aangetroffen in Soto is bekend. Het gaat om de 32-jarige Shurvey Chanél Delando. Zijn lichaam was doorzeefd met kogels en lag achter de kerk van Soto. De politie is op zoek naar personen met informatie over het fatale schietincident. Wie meer info heeft, kan bellen met de misdaadlijn 917 of de anonieme tiplijn 108.