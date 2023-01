In 2023: economische groei van 1,2%

De Curaçaose economie groeit dit jaar met 1,2 procent ten opzichte van 2022. Dat voorspelt het ministerie van Economische Ontwikkeling. Dat blijkt uit de Economic Outlook die onlangs is uitgebracht. MEO verwacht dat de inflatie daalt tot 2,9 procent. In deze cijfers is geen rekening gehouden met de heropening van de raffinaderij. Er zijn verschillende risico’s voor de economische groei van het eiland, waaronder de situatie in Oekraïne maar ook de terugval van het aantal stoelen voor Europese toeristen. Om de mogelijke risico’s het hoofd te bieden en het economisch herstel verder te versterken, wordt gewerkt aan een economisch én een Nationaal Herstelplan.