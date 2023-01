Nieuw evenementenlocatie bij Hato

Het Hak’e Curaçao Summer Festival is zo goed bevallen dat de locatie vaker gebruikt gaat worden voor evenementen. CTA Management gaat het terrein beheren. Daarvoor heeft de eigenaar van de gronden, Curaçao Airport Holding, een overeenkomst getekend met het bedrijf van Manchi Harms. Het is de bedoeling dat op termijn het hele gebied tegenover de grotten van Hato ontwikkeld gaat worden. Zo komt er ook een evenementencentrum dat nog in ontwikkeling is. Om het terrein alvast geschikt te maken voor events is er een parkeerplaats aangelegd. Ook is het terrein afgezet en is een deel betegeld met klinkers. Foto: Ramsay Soemanta