Innovatie Award 2022 uitgereikt

De Innovatieprijs is dit jaar gewonnen door Risk Intelligence Solutions & Consultancy. De onderneming helpt onder andere financiële instellingen om zich te houden aan de strenge wet-en regelgeving. Naast de Innovatieprijs ging ook de Business Innovation Award en the Digital Transformation Award naar directeur Arthur Dania. The Circular Innovation Award ging naar het Second Chance project van Passionistas. De stichting van Evita Sanchez helpt gevangenen met het ontwikkelen van skills voor een beter toekomstperspectief. De Innovatieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door innovatie-instituut Citi en het ministerie van Economische Ontwikkeling.