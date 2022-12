Afscheid Boechi heeft zwart randje

Onder grote belangstelling is de kist met daarin rapper Boechi gisteren aangekomen bij het Koning Willem II-stadion. Daar vond een herdenkingsdienst plaats voor de Tilburgse rapper, die op 9 december werd doodgeschoten op Curaçao. Het afscheid eindigde akelig met een dode bij een tankstation in Tilburg. Vijf personen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. Regionale media melden dat het schietincident mogelijk verband houdt met een vechtpartij die eerder plaatsvond bij de herdenking van Boechi. Zelf wilde de politie dat niet bevestigen. De politie is op zoek naar getuigen.