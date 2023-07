Inspectie prijst snelle optreden CMC

Het CMC heeft snel en adequaat gehandeld na het overlijden van een patiënt op de hartbewaking. Dat concludeert de Inspectie voor de Volksgezondheid in een vandaag verschenen rapport. Er zijn geen verdere maatregelen nodig. Ook is het verscherpen van het toezicht op de hartbewaking overbodig. De kritiek van het personeel en zorgvakbond CBV blijkt daarmee ongegrond. Naar aanleiding van het overlijden van een patiënt op 27 maart werd besloten om de hartbewaking tijdelijk te verhuizen. In die periode werd de situatie op de afdeling doorgelicht en werden er enkele aanpassingen aangebracht. De verhuizing was aanleiding voor protest vanuit het personeel en de vakbond. Het rapport gaat om privacy redenen niet in op de details van het fatale incident. Wel kan geconcludeerd worden dat kern van het incident terug te voeren is tot een groot aantal uren zonder adequate aandacht voor de patiënt.