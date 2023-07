Nieuwe GM bij Curacao Marriott

Het Curaçao Marriott Beach Resort heeft een nieuwe general manager. Sinds deze maand staat Gary Farstad aan het roer van het hotel in Piscadera. Hij volgt Mark Nooren op. Farstad is geboren en getogen in Niagara Falls. Het toerisme is hem met de paplepel ingegoten. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in de hotelindustrie. Hij staat bekend om zijn innovatievermogen binnen de sector en zijn leiderschapskwaliteiten. Farstad zal verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Onder zijn leiding moet de zichtbaarheid van het resort worden vergroot. Wat zich moet vertalen in een hogere bezetting. In maart nog won hij een award met het Canadese Dakota Dunes Resort. Het hotel kreeg een innovatieprijs van de inheemse toerismevereniging van Canada.