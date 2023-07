Kritiek op Zomercarnaval zwelt aan na geweldsincidenten

Het Rotterdamse stadsbestuur en de coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam en VVD zijn niet te spreken over het verloop van het Zomercarnaval zaterdag. Op het drukbezochte feest waren twee schietpartijen. Daarbij vielen drie gewonden. De organisatie van het Zomercarnaval legde het feest omwille van de veiligheid stil. Wat Leefbaar Rotterdam betreft moet erover worden nagedacht om met het feest te stoppen.

Volgens de locoburgemeester is een stop van het feest voorbarig. Wel vindt hij het volstrekt onacceptabel dat het zomercarnaval door geweld is ontsierd. In een verklaring zei hij mee te leven met alle mensen en kinderen die dit hebben moeten meemaken. De politie brengt nu de feiten in beeld en doet onderzoek naar alle incidenten. Vragen over de toekomst komen wat hem betreft daarna.

Behalve het schietincident is de parade soepel verlopen. Ook is er niet gehandhaafd op het veelbesproken verbod op ‘vulgair dansen’. Beeld: Ramsay Soemanta