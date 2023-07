Walk-in voor autokeuring na staking Selikor

Het keuringslokaal neemt morgen en woensdag extra auto’s aan. Alle gedupeerden van de staking van Selikor kunnen op deze twee dagen terecht voor hun autokeuring. Een afspraak maken is niet nodig. Het keuringslokaal hanteert een zogenaamde walk-in. Dat geldt zowel voor het keuren van een voertuig, registratie of overschrijving van de autopapieren. De walk-in is gedurende de reguliere openingstijden van het keuringslokaal. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Het Selikor-personeel blokkeerde vorige week de ingang van landhuis Parera. De werknemers protesteerden tegen de negatieve beoordeling van drie uitzendkrachten. Door deze negatieve beoordeling komen ze niet in aanmerking om in loondienst te treden.