Inspectie stuit op driejarig kind in bar

De eigenaar van een bar kreeg een berisping voor een hele jonge stamgast. Het driejarige kind van de eigenaar liep rond in de Don’t forget me Bar in Koraal Partier. De eigenaar is opgedragen om de peuter daar weg te halen. Het multidisciplinair team hield afgelopen weekend een grootschalige controle. In totaal zijn twaalf etablissementen onderzocht, zeven daarvan hebben een waarschuwing gekregen, één bedrijf is gesloten en vier zijn in orde. ‘Rode grill snack’ in Jan Boos is gesloten omdat er geen vergunning is voor onderverhuur van de snèk.