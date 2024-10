Internationaal Monetair Fonds licht belastingdienst door

Een team van vier ‘auditors’ van het Internationaal Monetair Fonds is deze week begonnen met een doorlichting van de belastingdienst. Deze zogenaamde audit vindt plaats op verzoek van de minister van Financiën, Javier Silvania. De afgelopen drie jaar is er volgens hem veel energie gestoken in het verbeteren van de dienstverlening van de Curaçaose belastingdienst en het verhogen van de ’tax-compliance’. Het onderzoek door het IMF moet laten zien welke voortgang sinds 2021 is geboekt en waar nog aan gewerkt moet worden.

Aspecten die worden getoetst als onderdeel van de audit zijn onder meer: De registratie van belastingplichtigen, risicobeheer ten aanzien tax-compliance en operations, ondersteuning van vrijwillige naleving, tijdige indiening van belastingaangiften, tijdige betaling van verschuldigde belastingen, efficiënt inkomstenbeheer en verantwoording en transparantie. De belastingdienst is zich bewust van het feit dat het einddoel nog niet is bereikt. De audit wordt nu dan ook als ‘tussenrapport’ gezien, zo laat de minister weten.