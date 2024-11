Inwoners Caribisch Nederland zijn tevreden, maar hebben geldzorgen

Ongeveer 9 van de 10 inwoners van Caribisch Nederland waardeerden hun leven met een 7 of hoger. Op Sint Eustatius was dit het hoogst met 93 procent, gevolgd door Saba en Bonaire met beiden 88 procent. De hoge tevredenheid met het leven ging wel samen met een in verhouding lage materiële welvaart; het doorsnee inkomen in Caribisch Nederland lag in 2022 ongeveer tussen de 60 en 70 procent van dat van Europees Nederland. Dit blijkt uit de Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland 2024 van het CBS. In 2021 was 75 procent van de inwoners op Bonaire tevreden over hun financiële situatie, op Sint Eustatius 70 procent en op Saba 62 procent.

Een deel van de bevolking gaf aan moeilijk rond te komen: 20 procent van de inwoners van Bonaire, 23 procent van de inwoners van Saba en 32 procent van de inwoners op Sint Eustatius. Ook liep 25 procent van de minderjarige kinderen op Bonaire en Saba in 2022 een risico op armoede. Op Sint Eustatius was dit 28 procent. Tussen 2021 en 2022 nam dit aandeel op Bonaire toe. Het doorsnee inkomen in Caribisch Nederland lag in 2022 ongeveer tussen de 60 en 70 procent van het doorsnee inkomen in Europees Nederland. Het besteedbaar inkomen op Saba nam toe tot 23,8 duizend dollar, op Sint Eustatius (21,2 duizend dollar) en Bonaire (19,5 duizend dollar) was dit stabiel.