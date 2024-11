Oppositiepartijen in afwachting van spoedvergadering

Het is inmiddels een week geleden dat de fracties van PAR, MAN en PNP in het parlement een openbare spoedvergadering hebben aangevraagd over de politieke situatie in het land. De Extra meldt dat de parlementsvoorzitter tot nu toe niet heeft gereageerd op het verzoek. Een spoedvergadering houdt in dat deze binnen 48 uur na het verzoek moet worden uitgeroepen, zo stelt de krant. Volgens de krant is er momenteel sprake van een onwenselijke politieke situatie voor wat betreft de samenstelling van het kabinet-Pisas II. Het wordt gesteund door de partijen MFK en KEM, en de onafhankelijke leden Zita Jesus-Leito en Corine Djaoen-Genaro. Maar al meer dan drie maanden lang worden alle negen ministersposten bezet door vijf ministers van MFK. Deze situatie baart de oppositie zorgen.

De oppositiepartijen vinden het merkwaardig dat premier Gilmar ‘Pik’ Pisas tot nu toe geen duidelijkheid heeft gegeven over de politieke onzekerheid en de toekomst van het bestuur. Ze noemen het dan ook betreurenswaardig dat Pisas, als leider van de regering, geen verantwoording aflegt aan het volk of het parlement. De kans dat Statenvoorzitter Charetti America-Francisca de gevraagde vergadering op korte termijn zal uitschrijven, lijkt klein. Dit weekend reist een grote groep parlementariërs naar Panama om deel te nemen aan de algemene vergadering van Parlatino. Zij keren pas aan het einde van volgende week terug, zo meldt de Extra.