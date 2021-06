IOM neemt zorg ongedocumenteerden over van Rode Kruis

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zal de humanitaire hulp die het Rode Kruis eerder verleende aan ongedocumenteerden op Curaçao in de komende maanden voortzetten. Dat laat programma coördinator Joeri Arion weten aan Caribisch Netwerk. Het IOM zal nauw samenwerken met lokale partners om hulp te bieden aan ongedocumenteerde migranten aan de hand van het Curaçao ‘Cash-Based COVID-19 Response Project’. Ook zijn ongedocumenteerden meegenomen in het Voedselhulp programma dat beschikbaar is gesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze is inmiddels omgezet in structurele hulp gefaciliteerd door het IOM.