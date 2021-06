Podcasts om Curaçaose bedrijven te helpen

De lokale podcastserie ‘The Process’ is deze week van start gegaan. In de reeks worden er tips gegeven aan startende en bestaande bedrijven op Curaçao. Octa Signs en Smart City Media hebben de podcastserie samen gelanceerd. Er wordt onder andere gesproken over het verkrijgen van financiering, het doorvoeren van innovatie, het uitrollen van een marketingstrategie en het inhuren van personeel. Met de podcasts willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan het herstellen van de economie op Curaçao. De podcasts kunnen gevolgd worden op het YouTube-kanaal van The Process.