Jacht van Russische miljardair op Sint Maarten

De Alfa Nero van de Russische miljardair Andrey Guryev staat voor onbepaalde tijd bij de jachthaven op Sint Maarten. Dit is opmerkelijk omdat de Europese Unie ook sancties tegen de Russische zakenman heeft opgelegd. Dit meldt The Daily Herald.

Het is onduidelijk of de lokale autoriteiten en de Nederlandse regering in Den Haag weten dat de boot zich op Nederlands grondgebied bevindt. Guryev heeft nauwe banden met het Kremlin. Volgens de EU is hij een van de weldoeners van Poetin. Guryev heeft fortuin gemaakt met het produceren van fosfaatmeststoffen. Zijn vermogen wordt geschat op 4,8 miljard dollar.