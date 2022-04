Seu optocht op 3 juli

De kogel is door de kerk. Op 3 juli is de Seu-optocht. De kleurrijke parade die normaal op Tweede Paasdag wordt gehouden, vindt nu na de viering van de Dag van de Vlag plaats. Deze is op 2 juli. De stoet vertrekt vanuit Tesoro Plaza in Sta. Maria naar Aqualectra in Otrobanda. De slogan voor deze editie is ‘Seu gaat de straat op’ (Seu ta bai kaya). In 2019 is het oogstfeest voor het laatst gevierd. Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn grote publieksevenementen niet meer doorgegaan. Waaronder de kleurrijke seu-optochten in Bandariba en Bandabou.