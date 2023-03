Jandino in nieuwe Netflix film

Jandino heeft een hoofdrol te pakken in de film Bad Boa’s. Dat werd gisteren tijdens een evenement in Amsterdam door Netflix aangekondigd. Bad Boa’s gaat over Ramon die terminaal ziek is. Als de buitengewoon opsporingsambtenaar en zijn nieuwe partner Ferry per ongeluk een grote drugsvangst in handen krijgen, ziet Ramon dit als een kans om de drugsbende uit te schakelen. De baas van de onderwereld, El Muestro, heeft echter heel andere ideeën en neemt de twee fietsende handhavers niet serieus. Dat blijkt een vergissing. De film is in productie maar heeft nog geen releasedatum.