Kabinet-Pisas akkoord met herfinanciering coronalening

De Curaçaose regering is met tegenzin akkoord gegaan met de herfinanciering van de coronalening. Doordat het kabinet pas na het verstrijken van de deadline heeft ingestemd, betaalt Curaçao een hogere rente van 5,1 procent. Sint-Maarten wordt gespaard omdat het eiland wel mee wilde werken aan een redding van pensioenfonds Ennia. Daardoor betaalt Sint Maarten slechts 3,4 procent rente.

De herfinanciering van de coronalening (ruim 991 miljoen gulden) was gekoppeld aan het Ennia-debacle. Op het allerlaatste moment sloeg Curaçao het Nederlandse reddingsplan van 600 miljoen euro af. Het kabinet-Pisas geeft de voorkeur aan een “afwikkeling” van het fonds. Dat betekent dat Ennia geen nieuwe klanten meer aanneemt en met hulp van de overheid en de centrale bank het pensioen betaalt waar de polishouders recht op hebben.

Dat moest staatssecretaris Van Huffelen via de media vernemen. Ze is er verbolgen over dat ze hiervan pas een dag later officieel op de hoogte is gesteld door premier Pisas. Curaçao ziet het niet zitten om een lening van 660 miljoen euro aan te gaan bij Nederland omdat dit zwaar zou drukken op de staatsschuld. Hierdoor houdt het eiland weinig financiële ruimte over om investeringen te doen.

Eerder was al bekend dat ook Aruba een ongunstig rentetarief krijgt aangeboden, omdat het eiland niet akkoord gaat met strengere financiële controle.