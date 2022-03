Met de beëdiging van Shalten Hato als minister van Justitie is het kabinet-Pisas II nu compleet. Vandaag heeft Hato het stokje overgenomen van Gilmar Pisas, die negen maanden de functie van Justitieminister waarnam. Hato legde vanmiddag de eed af voor gouverneur Lucille George-Wout. Volgens de kersverse MFK-minister is het een grote eer om zijn volk te dienen. Hij ziet het als zijn taak om de rechtsstaat, veiligheid en openbare orde te beschermen. Hij zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de samenleving in vrijheid kan leven, ongeacht ieders leefstijl of mening.