Kamer wil strenger beleid Koninkrijksrelaties

Staatssecretaris Raymond Knops of zijn opvolger moet het beleid op Koninkrijksrelaties (KR) strakker gaan voeren. Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) diende daarvoor een motie in die breed in de Tweede Kamer is gedragen en aangenomen. De motie volgde nadat de Algemene Rekenkamer constateerde dat er onvoldoende samenhang is in beleid, vooral ten aanzien van Caribisch Nederland. Ook andere ministeries die met de eilanden moeten samenwerken moeten zorgen voor een betere afstemming in de plannen en budgettering. Twee moties van Kamerlid Sylvana Simons (Bij1) om minder of geen voorwaarden te stellen bij de liquiditeitssteun voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten werden verworpen