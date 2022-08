Kanisha Sluis is Miss Grand Curaçao 2022

Ex-miss Curaçao Kanisha Sluis gaat het eiland weer vertegenwoordigen op een schoonheidswedstrijd. De beauty is de nieuwe Miss Grand Curaçao 2022. Op 25 oktober vindt in Indonesië de Miss Grand International-verkiezing plaats. Deze jaarlijkse schoonheidswedstrijd wordt sinds 2013 gehouden. Kanisha deed in 2015 mee aan de Miss Universe verkiezing. Ze schopte het tot de top 10. De 26-jarige schone studeert logopedie. Foto: Delbert Daal