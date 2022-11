Kinderen Seru Fortuna naar de tandarts

Kinderen uit de wijken Ser’i Papaya en Seru Fortuna kunnen deze dagen gratis naar de tandarts. Een grote groep vrijwilligers uit Curaçao, Suriname en Nederland werkt samen om een bijdrage te leveren aan de mondhygiëne van de Curaçaose bevolking. Het gaat om mondhygiënisten en tandartsen die het gebit van kinderen in de leeftijd tussen 0 en 18 gratis controleren. De bedoeling is dat in de komende drie jaar het project twee keer per jaar plaatsvindt. Na drie jaar wordt er een rapport met aanbevelingen opgesteld, zo meldt het Antilliaans Dagblad.