Nederland en Curacao: meer samenwerken met klimaat

Nederland en Curaçao gaan meer samenwerken op het gebied van klimaatverandering. Vooral voor wat betreft concrete plannen slaan de twee landen de handen ineen. Dat is de uitkomst van een overleg tussen minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas en de Nederlandse minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten. Jetten bood Pisas tijdens het overleg zijn excuses aan omdat hij niet eerder Curaçao, Aruba en Sint Maarten heeft betrokken bij de voorbereiding van de grote klimaat conferentie van de Verenigde Naties COP27. Ook is afgesproken dat Jetten met zijn collega van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, gaat praten over het bieden van hulp bij het invoeren van internationale klimaatverdragen op de eilanden.